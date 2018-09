Guidewire Software : annonce l’ajout du Groupe Clairus en tant que nouveau partenaire de solutions

Le Groupe Clairus offre son premier accélérateur Ready for Guidewire pour aider les assureurs en assurance dommages à simplifier le processus de gestion des réclamations de vitres et améliorer les niveaux de service à la clientèle

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme sectorielle à laquelle se fient les assureurs en assurance dommages (IARD), et le Groupe Clairus, fournisseur de solutions en gestion de réclamations de vitres aux assureurs en assurance dommages et aux entreprises de gestion de flotte en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui que le Groupe Clairus s’est joint à Guidewire PartnerConnectMC en tant que Partenaire de solution. Les deux entreprises ont également fait l’annonce que l’intégration validée du nouveau Ready for Guidewire du Groupe Clairus est maintenant offerte aux clients dans Guidewire Marketplace.

Grâce à l’accélérateur Ready for Guidewire, les assureurs en assurance dommages peuvent rapidement intégrer le portail Web de vitre Conversense de Clairus au Guidewire ClaimCenterMC, ce qui leur permet d’utiliser le portail pour faciliter les autorisations de libre-service pour les fournisseurs de service de vitres selon des règles opérationnelles strictes. Ainsi, les vendeurs peuvent confirmer instantanément les couvertures et produire une soumission en moins de trois minutes. De plus, les vendeurs autorisés peuvent mettre à jour une réclamation dans le ClaimCenter et soumettre des informations de facturation, ce qui réduit la charge de travail des assureurs internes et compense rapidement les exigences de provisions techniques pour l’assureur, tout en offrant une expérience client harmonieuse au titulaire de police.

« Guidewire est un partenaire clé pour notre entreprise », a déclaré Pierre Voyer, Vice-Président directeur du Groupe Clairus. « Notre accélérateur Ready for Guidewire présente un avantage précieux pour les clients de Guidewire ClaimCenter, favorisant une intégration et implémentation plus rapide du processus complet des réclamations de vitres d’assurance automobile. »

L’accélérateur du Groupe Clairus pour le ClaimCenter permet aux assureurs de :

simplifier le processus de gestion des réclamations de bris de vitres;

améliorer l’efficience et la productivité opérationnelle;

réduire les coûts de gestion des réclamations; et

améliorer de manière significative l’expérience globale du client.

« Nous sommes heureux d’accueillir le Groupe Clairus dans le programme PartnerConnect Solution de Guidewire, » a affirmé Neil Betteridge, Vice-président de la stratégie, Guidewire Software. « Nous reconnaissons leur expertise pour ce qui est de transformer le modèle traditionnel de traitement des réclamations de vitre. Nous nous réjouissons que cette intégration aide davantage d’assureurs à stimuler l’amélioration de l’expérience client et de l’efficience opérationnelle. »

À propos du Groupe Clairus

Le Groupe Clairus fournit des solutions de pointe de gestion des réclamations de vitre aux assureurs en assurance dommages et aux entreprises de gestion de flotte en Amérique du Nord. Avec pour objectif l’amélioration et la transparence continues, l’organisation collabore étroitement avec ses partenaires et l’industrie dans son ensemble pour renforcer les pratiques exemplaires et l’expérience globale du client. La plateforme en marque blanche, exclusive et en ligne du Groupe Clairus facilite les autorisations libre-service pour les fournisseurs de service de vitres selon des règles opérationnelles strictes, ce qui permet d’accroître la productivité et de créer une expérience client harmonieuse bien supérieure au modèle traditionnel des centres d’appel.

Les accélérateurs du Groupe Clairus favorisent la facilité d’intégration, réduisent le temps de traitement, et permettent aux assureurs d’internaliser la gestion des cas d’exception avec un minimum de formation, faisant en sorte que leur propre approche client est maintenue. Les renseignements économiques recueillis au moyen de la plateforme, combinés à l’expertise de l’organisation, constituent une base solide pour la prise de décision et la gestion de la performance améliorées et proactives. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.clairusgroup.com/index.html.

À propos de Guidewire PartnerConnect et Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnectMC est un réseau mondial de sociétés sélectionnées qui fournissent des services et des solutions de consultation visant à optimiser, étendre et compléter les capacités des produits Guidewire. Notre communauté mondiale de partenaires contribue au succès de nos clients mutuels dans le secteur de l’assurance dommages en fournissant les implémentations logicielles, les offres de technologie et solutions à valeur ajoutée, et les orientations sur les meilleures pratiques du secteur des assurances de Guidewire.

Les accélérateurs Ready for Guidewire développés par les membres de PartnerConnect Solution ont été rigoureusement examinés par Guidewire, sont conformes principes de conception de logiciel de Guidewire et respectent les critères établis. Les accélérateurs sont publiés sur le Guidewire Marketplace et sont disponibles pour être téléchargés gratuitement par les clients de Guidewire gratuitement.

Guidewire PartnerConnect est un programme sur invitation uniquement. Pour de plus amples informations sur Guidewire PartnerConnect, veuillez visiter www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme sectorielle dont les assureurs en assurance dommages (IARD) ont besoin pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide de l’industrie. Nous fournissons le logiciel, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de faire croître leurs entreprises. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.guidewire.com et nous suivre sur Twitter : @Guidewire_PandC.

