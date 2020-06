Guidewire Software : annonce le dernier groupe de lauréats de spécialisations du programme PartnerConnect Consulting

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), la plateforme à laquelle les assureurs multirisques font confiance pour s’engager, innover et se développer efficacement, a annoncé aujourd’hui que deux spécialisations avait été attribuées à deux partenaires PartnerConnect Consulting de Guidewire sur les régions des Amériques (AMER) et Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA).

Les partenaires de PartnerConnect Consulting suivants se sont vu attribuer les spécialisations au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2020 de Guidewire, pour les produits Guidewire suivants :

GFT : InsuranceSuite – EMOA

InsuranceSuite – EMOA PwC : Guidewire Cloud

« Félicitations à notre tout dernier groupe de partenaires PartnerConnect Consulting qui ont réussi à obtenir les spécialisations Guidewire après avoir fait la preuve de leurs services et de leur expertise », a déclaré Lisa Walsh, vice-présidente des Alliances chez Guidewire Software. « Nous sommes très heureux de reconnaître l’engagement de nos partenaires à fournir à nos clients assureurs communs le service de haut calibre qu’ils méritent. »

Les spécialisations sont basées régionalement et mondialement et requièrent des partenaires qu’ils fassent preuve d’aptitudes, de connaissances, et de compétences concernant un produit Guidewire spécifique, telles qu’elles sont validées par Guidewire pour l’obtention des certifications. L’obtention des spécialisations permet aux assureurs de disposer de plus de clarté et de davantage d’informations sur les partenaires ayant des capacités éprouvées dans une région. En outre, les partenaires avec des spécialisations peuvent mieux promouvoir leurs capacités sur tous les produits et solutions Guidewire.

Guidewire propose plusieurs options de spécialisation au personnel des partenaires Consulting pour leur permettre se différencier, mettant en avant par exemple leurs capacités en tant qu’analystes commerciaux, analystes qualité et développeurs. Guidewire Education a lancé récemment les nouvelles désignations Certified Associate (Associé certifié) et Certified Ace (As certifié) pour les analystes, qui permettent aux partenaires d’obtenir la spécialisation Guidewire Cloud, et aux clients d’identifier les talents adaptés au cloud.

Veuillez trouver davantage d’informations sur les spécialisations sur le site Web de Guidewire ici.

À propos de Guidewire PartnerConnect

Les partenaires du programme PartnerConnect Consulting de Guidewire fournissent des services de consultation en stratégie et transformation des affaires, ainsi que des services de mise en œuvre et des services connexes de prestation et de solution. À ce jour, les agences mondiales de Guidewire Consulting regroupent plus de 10 000 consultants qui ont été formés aux produits Guidewire ou qui en ont l’expérience. Guidewire PartnerConnect est un programme sur invitation uniquement.

Pour en savoir plus sur Guidewire PartnerConnect, veuillez consulter le site http://www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs multirisques font confiance pour s’engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le cœur de métier, l’analyse, et l’IA pour proposer notre plateforme en tant que service dans le cloud. À la fin de notre exercice fiscal 2019, plus de 380 assureurs, des nouvelles entreprises aux plus grandes et aux plus complexes au monde, exploitaient Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en œuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et écosystèmes de partenaires de l’industrie. Notre plateforme propose des centaines d’applications qui accélèrent l’intégration, la localisation, et l’innovation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, consultez le site https://www.guidewire.com/legal-notices.

