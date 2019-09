Guidewire Software : annonce un nouveau modèle de données pour la gestion des cyber-risques

Nouvelle capacité de modélisation d’événement des logiciels rançonneurs conçus pour aider les assureurs à créer des couvertures précises dans un panorama cybernétique en pleine évolution

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), prestataire de la plateforme industrielle Property and Casualty (P&C) à laquelle font confiance les assureurs, a annoncé aujourd’hui la disponibilité immédiate de la mise à jour du modèle de quatrième génération Guidewire Cyence™ (Model 4) pour gestion des cyber-risques, une solution améliorée de modélisation des risques de cyber-événement qui inclut un nouveau scénario de modélisation des événements conçu pour évaluer l’origine des pertes résultant d’une interruption de masse des activités suite à un événement lié à un logiciel rançonneur.

Les cybercriminels produisant des logiciels rançonneurs utilisent des techniques plus développées, sont plus sélectifs et sont plus concentrés dans leurs attaques. Au cours du premier trimestre 2019, les attaques par logiciels rançonneurs ont connu une hausse de 118 %, de nouveaux logiciels de ce type ont été détectés et les auteurs des attaques ont employé des techniques innovantes.1 Les attaquants recherchent de meilleurs gains en étant plus sélectifs dans leurs cibles, et cette tendance modifie le profil de la victime, passant du consommateur à l’entreprise. Les attaques par logiciels rançonneurs en 2018 ont affabli de nombreux types d’entreprises, grosses et petites, dans le monde.

« Guidewire est aux premières lignes de la modélisation des cyber-risques et nous continuons de développer nos données et nos modèles afin de permettre aux assureurs d’offrir une couverture plus précise et d’évaluer les toutes dernières cyber-menaces », a déclaré George Ng, responsable en chef du service des technologies, Cyence Risk Analytics, Guidewire Software. « Le modèle 4 sera livré avec un degré renforcé de transparence. Les utilisateurs pourront approfondir davantage encore le modèle afin d’identifier plus facilement les assomptions modélisées, ce qui leur permettra de mieux expliquer les cyber-risques et événements en termes monétaires et de probabilité. »

En sus de l’introduction d’une modélisation avancée de l’analyse des logiciels rançonneurs pour refléter l’évolution du panorama des cyber-menaces, le Modèle 4 inclut des améliorations considérables du modèle de classement des risques, des capacités améliorées de service autonome et l’intégration de données généralisées sur les plaintes et de nouvelles sources de données. Les progrès du Modèle 4 étendent les paramètres d’évaluation de risque avec l’ajout d’un cumul événementiel pour les logiciels rançonneurs et assurent la stabilité, la granularité et la traçabilité des résultats du modèle pour les Responsables des risques d’entreprise en leur permettant de signaler de façon efficace, de mieux expliquer et de formuler de façon plus précise des décisions capitales. Disposant d'un aperçu plus complet de l’exposition aux cyber-risques, les assureurs peuvent améliorer leur gestion d’exposition de portefeuille, définir des limites appropriées et gagner en confiance afin de s’adapter et de réussir dans cet environnement en évolution rapide.

« Cyence for Cyber Risk Management, Model 4, introduit de nouvelles capacités passionnantes pour les assureurs », a déclaré Paul Mang, directeur général chargé des services d’analyse et de données chez Guidewire Software. « Nous pensons que cela aidera les assureurs à évaluer et tarifer en toute confiance les risques liés aux logiciels rançonneurs et donnera aux responsables de portefeuille de nouvelles idées dans leur prise en charge globale des expositions aux cyber-risques. »

Les assureurs souhaitant plus d’informations peuvent contacter Guidewire pour organiser une présentation prospective de la technologie.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurance multirisque (Property and Casualty, P&C) pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 34 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, consultez le site https://www.guidewire.com/legal-notices.

1 Source : Rapports de McAfee Labs sur les menaces, Août 2019

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190924006079/fr/