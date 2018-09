Guidewire Software : embauche le vétéran du secteur Paul Y. Mang pour diriger la nouvelle division des services de données et d’analyses

L’ancien PDG d’Aon Analytics rejoint Guidewire pour développer les services de données et d’analyse de la société

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), qui fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurances générales (Property and Casualty, P&C), a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Paul Y. Mang au sein de l’équipe dirigeante de la société. M. Mang apportera sa riche expérience du secteur à ce poste nouvellement créé de directeur général de la division des services de données et d’analyses (Analytics and Data Services, ADS) de Guidewire. ADS est une nouvelle division regroupant les équipes de produits Cyence Risk Analytics, Predictive Analytics et Live Analytics.

M. Mang rejoint Guidewire en provenance d’Aon plc, un grand cabinet international de services professionnels fournissant un large éventail de solutions dans le domaine du risque, des retraites et de la santé, où il était le directeur général mondial de la division des analyses de l’entreprise. Avant Aon, M. Mang était associé chez McKinsey & Company, et l’un des dirigeants du groupe des services financiers pour l’Amérique du Nord.

« C’est une période formidable pour le secteur des assurances et chez Guidewire », a déclaré Paul Y. Mang, directeur général de la division des services de données et d’analyses, chez Guidewire Software. « Guidewire a la vision et l’expertise nécessaires pour accompagner le secteur qui doit relever les défis et les opportunités complexes d’aujourd’hui. Je me réjouis de collaborer avec nos clients qui apportent une valeur ajoutée à leur clientèle à travers leurs innovations et leur exploitation des analyses. »

« Comme dans tous les secteurs, les assureurs sont à la fois ravis et anxieux des possibilités inhérentes aux données ; ils doivent en effet apprendre à en tirer parti, tout en repoussant de nouvelles attaques concurrentielles, et relever le défi d’acquérir les compétences scientifiques nécessaires en termes de données et de technologies », a déclaré Marcus Ryu, le président-directeur général et cofondateur de Guidewire Software. « Avec la création de la division ADS et le recrutement de M. Mang à sa direction, nous sommes particulièrement bien placés pour mobiliser les nouvelles ressources de données à l’échelle d’Internet et appliquer les nouvelles techniques analytiques afin de visualiser et d’exploiter les données en vue d’acquérir des connaissances prévisionnelles. Cette nouvelle division a pour but de conforter notre mission de longue date consistant à permettre aux assureurs de transformer leurs opérations à travers les nouvelles expériences numériques et le remplacement de leurs systèmes centraux traditionnels. »

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurances générales (Property and Casualty, P&C) pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons le logiciel, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com, et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

