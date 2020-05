Rennes, le 28 mai 2020,

Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2020 (à « huis clos ») :

Désignation des deux scrutateurs

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et en application de l'article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le Président du Conseil d'Administration, Monsieur Claude Guillemot, a, sur délégation du Conseil d'Administration du 29 avril 2020, désigné Monsieur Christian GUILLEMOT, administrateur et Directeur Général Délégué chargé de l'administration, et Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA, administratrice indépendante, tous deux actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A., comme scrutateurs de l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir à « huis clos » le 4 juin 2020.

L'Assemblée Générale Mixte sera présidée par Monsieur Claude Guillemot, Président du Conseil d'Administration.

Il est rappelé que :

l'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site

Internet de la société www.guillemot.com

Internet de la société les actionnaires ont la possibilité d'exprimer leur vote, en amont de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire en votant par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration, selon les modalités précisées dans l'avis de convocation, lequel peut être également consulté sur le site Internet de la société www.guillemot.com

-------------------

