CHIFFRE D'AFFAIRES PREMIER SEMESTRE 2020 : CROISSANCE DE +63%

Les équipes logistiques, production, marketing et commerciales du Groupe ont su faire preuve d'agilité et mener les actions suivantes au premier semestre :

Au deuxième trimestre, le Groupe a bénéficié d'une forte demande des consommateurs et de records de fréquentation sur les sites Hercules et Thrustmaster et leurs boutiques en ligne.

Zones géographiques

Au premier semestre, les ventes du Groupe ont augmenté de 133% en Amérique du Nord, de 55% dans l'Union Européenne et de 22% dans les autres pays. L'Australie, la Corée et la Chine ont été des marchés particulièrement dynamiques.

Les stocks de la distribution étant désormais à des niveaux minimums, le Groupe travaille actuellement au réapprovisionnement de ses clients.

Sur la période, le Groupe a lancé deux nouveautés majeures, le contrôleur Hercules Inpulse 500 et le joystick TCA Sidestick Airbus.

Actualités Thrustmaster :

: Grâce à la modularité de son dernier gamepad , Thrustmaster est entré dans l'univers eSport en optimisant l'expérience des « ». Thrustmaster accentue actuellement son positionnement sur le marché des gamepads pour augmenter ses parts de marché. Gamme « Racing » : La sortie cet été du jeu Project Cars 3 permettra à Thrustmaster de dynamiser ses ventes de volants. Beaucoup de courses automobiles « physiques » ont été « converties » en évènements virtuels tels que l'épreuve des 24 Heures du Mans. Thrustmaster a annoncé début juin son partenariat, exclusif dans sa catégorie, avec l'épreuve des 24 Heures du Mans Virtuelles qui ont eu lieu les 13 et 14 Juin derniers. Cette compétition unique a remporté un franc succès avec une audience de plus de 14 millions de téléspectateurs, cette course inédite version eSport a contribué à renforcer le marché des accessoires du Groupe.

: La sortie cet été du jeu permettra à Thrustmaster de dynamiser ses ventes de volants. Beaucoup de courses automobiles « physiques » ont été « converties » en évènements virtuels tels que l'épreuve des 24 Heures du Mans. Thrustmaster a annoncé début juin son partenariat, exclusif dans sa catégorie, avec l'épreuve des 24 Heures du Mans Virtuelles qui ont eu lieu les 13 et 14 Juin derniers. Cette compétition unique a remporté un franc succès avec une audience de plus de 14 millions de téléspectateurs, cette course inédite version eSport a contribué à renforcer le marché des accessoires du Groupe. Simulation de vol : Mi-Juin, Thrustmaster a annoncé le lancement de son premier ensemble d'accessoires de simulation de vol lié à l'aviation civile, sous licence officielle Airbus®. Le joystick TCA Sidestick Airbus Edition , premier produit de la gamme « Thrustmaster Civil Aviation » permet une prise en main unique et ergonomique, inspirée de l'emblématique mini manche Airbus. Cette nouvelle gamme d'accessoires comportera quatre produits pour PC. La sortie confirmée le 18 août du nouveau jeu Flight Simulator de Microsoft va offrir à Thrustmaster une belle opportunité. Le Groupe a pour objectif de devenir la marque experte sur tout le ciel virtuel, militaire et civil. Avec plus de 29 millions de visiteurs par mois, le célèbre site américain consacré aux jeux vidéo, Polygon, a récemment publié un article complet sur le TCA Sidestick Airbus Edition et sur le jeu Microsoft Flight Simulator .

Actualités Hercules

Mi-Juin, le Groupe a annoncé la sortie de son nouveau contrôleur DJ ultra-performant,Hercules Inpulse 500, pour aider les jeunes DJs à se produire avec assurance devant un public et à réaliser leurs ambitions. Fourni avec le logiciel DJUCED® et Serato DJ Lite, le DJControl Inpulse 500 intègre non seulement des guides d'apprentissage du DJing et l'Assistant de Musique Intelligent de DJUCED®, mais également de nombreuses fonctionnalités pour aider les DJs à progresser. Sur la période, Hercules a finalisé un accord commercial important avec Sweetwater.com, le géant de la vente d'instruments de musique en ligne aux Etats-Unis.

Perspectives

Avec l'arrivée prochaine des nouvelles consoles PlayStation®5 de Sony Interactive Entertainment Inc. et Xbox Series X™ de Microsoft Corporation, l'essor du eSport et le lancement de nouveaux jeux de « Racing » et « Flying », le Groupe anticipe un marché dynamique au deuxième semestre. Le Groupe continue cependant de faire face à un niveau élevé d'incertitude lié

la circulation du COVID-19 et son impact économique dans les différents pays. Le Groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 80 millions d'euros et un résultat opérationnel positif.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent vingt pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.