Guillemot : Avis de convocation – Assemblée générale des actionnaires du 04/06/2020

GUILLEMOT CORPORATION

Société anonyme au capital de 11 771 359,60 euros

Siège social : Place du Granier, BP 97143, 35571 Chantepie Cedex

414 196 758 R.C.S. RENNES

AVIS DE CONVOCATION

Avertissement - Covid-19

Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Covid-19, le président du conseil d'administration, sur délégation du conseil d'administration, a décidé, à titre exceptionnel, de tenir l'assemblée générale mixte du 4 juin 2020 à

huis clos », c'est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Cette décision du président du conseil d'administration intervient conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées des personnes morales en raison de l'épidémie de Covid-19.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les actionnaires ont la possibilité d'exprimer leur vote sans y être physiquement présents, en amont de l'assemblée générale, c'est-à-dire en votant par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration, selon les modalités précisées dans le présent avis.

Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires (vote par correspondance et procuration) sont les seuls possibles. Aucun vote ne sera donc possible en séance, aussi, les actionnaires (et le cas échéant leur mandataire) sont invités à ne pas demander de carte d'admission et à voter préalablement à l'assemblée générale.

Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, et compte tenu du contexte évolutif de l'épidémie du Covid-19, la société invite fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique car elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

Les modalités d'organisation de l'assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. La société tiendra les actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation à l'assemblée générale, aussi, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la société www.guillemot.com(rubrique Informations Financières-Réglementées/Année en cours/Assemblées générales).

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le jeudi 4 juin 2020, à 10 heures, à Carentoir (56910), 2 rue du Chêne Héleuc, laquelle se tiendra exceptionnellement à « huis clos », hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, et sera appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :