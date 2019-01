Guillemot : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Carentoir, le 8 janvier 2019

CONTRAT DE LIQUIDITE

Titre concerné : Guillemot (ISIN : FR0000066722)

Euronext Paris - Compartiment C

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié à Portzamparc Société de Bourse S.A., le 1er juillet 2016, par la société Guillemot Corporation S.A., les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :

• 57 127 titres,

• 146 840,97 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 105 296 titres,

• 101 220,87 euros en espèces.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Belgique, Pays-Bas, Chine - Hong-Kong, Espagne, Roumanie et Italie) et diffuse ses produits dans plus de 100 pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

