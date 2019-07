Guillemot : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Carentoir, le 8 juillet 2019 CONTRAT DE LIQUIDITE Titre concerné : Guillemot (ISIN : FR0000066722) Euronext Paris - Compartiment C Bilan semestriel du contrat de liquidité Au titre du contrat de liquidité confié par la société Guillemot Corporation S.A. à Portzamparc Société de Bourse S.A., les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2019 : 66 981 titres,

132 272,67 euros en espèces. Il est rappelé que le 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur du contrat de liquidité (lequel est conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 57 127 titres,

146 840,97 euros en espèces. Au cours du premier semestre 2019, les volumes échangés et le nombre de transactions ont été les suivants : ACHATS VENTES Nombre de titres 150 586 140 732 Capitaux 473 087,86 € 458 519,56 € Nombre de transactions 320 298 Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans onze pays (France, Allemagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Belgique, Chine, Hong-Kong, Espagne, Roumanie et Italie) et diffuse ses produits dans plus de cent pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com Guillemot Corporation S.A. Société Anonyme au capital de 11 771 359,60 euros - 414 196 758 R.C.S. Rennes • Adresse courrier : B.P. 2 - 56204 La Gacilly Cedex - France • • Siège social : Place du Granier - BP97143 - 35571 Chantepie Cedex - France •

ACHATS VENTES Date Nombre de Nombre de Capitaux Date Nombre de Nombre de Capitaux transactions titres (EUR) transactions titres (EUR) 02/01/2019 1 500 1 630,00 02/01/2019 1 200 664,00 03/01/2019 3 1 001 3 263,25 03/01/2019 3 1 001 3 303,25 04/01/2019 1 500 1 635,00 04/01/2019 1 500 1 675,00 07/01/2019 1 285 1 003,20 07/01/2019 12 6 000 20 950,00 08/01/2019 6 3 000 11 400,00 08/01/2019 19 8 428 33 145,00 09/01/2019 5 2 500 9 550,00 09/01/2019 5 2 100 8 149,00 11/01/2019 8 4 000 15 760,00 10/01/2019 5 2 117 8 435,02 14/01/2019 5 2 500 9 435,00 15/01/2019 3 1 356 5 085,68 15/01/2019 2 1 000 3 725,00 16/01/2019 3 1 001 3 803,75 16/01/2019 3 12 44,67 17/01/2019 3 1 001 3 603,72 17/01/2019 9 4 001 14 303,72 18/01/2019 3 1 500 5 400,00 18/01/2019 1 80 282,40 21/01/2019 15 7 501 29 258,69 21/01/2019 4 1 501 5 883,69 22/01/2019 6 2 700 10 776,00 22/01/2019 3 1 048 4 126,24 23/01/2019 1 250 1 007,50 23/01/2019 3 1 500 5 940,00 24/01/2019 2 477 1 888,88 24/01/2019 1 1 3,92 25/01/2019 3 1 200 4 831,00 25/01/2019 2 982 3 928,00 28/01/2019 1 5 20,20 28/01/2019 2 1 000 3 940,00 29/01/2019 3 1 001 3 943,92 29/01/2019 3 516 2 022,12 30/01/2019 3 1 500 6 030,00 30/01/2019 1 103 403,76 31/01/2019 2 501 2 024,00 31/01/2019 1 1 4,00 01/02/2019 6 3 000 10 560,00 01/02/2019 14 7 000 24 150,00 05/02/2019 1 500 1 670,00 04/02/2019 8 4 000 13 440,00 06/02/2019 1 1 3,37 05/02/2019 2 690 2 257,00 07/02/2019 1 500 1 590,00 06/02/2019 5 2 001 6 563,37 08/02/2019 2 1 000 2 960,00 07/02/2019 3 1 500 4 710,00 12/02/2019 1 500 1 440,00 08/02/2019 8 4 000 11 720,00 13/02/2019 3 1 500 4 360,00 11/02/2019 1 500 1 440,00 14/02/2019 3 1 090 3 178,30 12/02/2019 1 500 1 430,00 15/02/2019 7 3 500 10 600,00 13/02/2019 1 500 1 440,00 18/02/2019 3 657 1 902,44 14/02/2019 1 3 8,64 19/02/2019 2 151 434,92 15/02/2019 3 1 457 4 314,44 20/02/2019 2 501 1 462,88 18/02/2019 2 1 000 2 900,00 21/02/2019 3 1 300 3 595,00 19/02/2019 4 1 501 4 282,92 22/02/2019 1 1 2,72 20/02/2019 3 1 001 2 882,88 25/02/2019 9 4 071 11 471,64 21/02/2019 9 4 500 12 190,00 26/02/2019 2 359 1 019,84 22/02/2019 2 501 1 342,72 27/02/2019 1 24 66,00 25/02/2019 2 1 000 2 800,00 28/02/2019 2 900 2 394,00 26/02/2019 3 1 302 3 601,44 01/03/2019 4 1 550 4 212,00 27/02/2019 2 1 000 2 680,00 05/03/2019 2 380 1 043,70 28/02/2019 2 1 000 2 640,00 06/03/2019 1 500 1 370,00 05/03/2019 2 1 000 2 700,00 07/03/2019 2 1 000 2 820,00 06/03/2019 2 959 2 608,48 08/03/2019 1 500 1 420,00

ACHATS VENTES Date Nombre de Nombre de Capitaux Date Nombre de Nombre de Capitaux transactions titres (EUR) transactions titres (EUR) 07/03/2019 2 1 000 2 760,00 12/03/2019 2 600 1 665,00 08/03/2019 2 1 000 2 800,00 13/03/2019 6 2 680 7 518,40 11/03/2019 3 1 500 4 140,00 14/03/2019 1 300 825,00 13/03/2019 3 1 500 4 170,00 15/03/2019 2 501 1 392,82 14/03/2019 1 333 905,76 18/03/2019 1 500 1 430,00 15/03/2019 1 146 400,04 19/03/2019 14 7 000 21 140,00 18/03/2019 2 1 000 2 800,00 20/03/2019 12 5 625 19 120,00 20/03/2019 6 2 824 9 382,72 21/03/2019 7 3 001 10 143,44 21/03/2019 9 4 321 14 372,88 22/03/2019 3 1 500 5 080,00 22/03/2019 6 2 600 8 676,00 25/03/2019 2 503 1 689,90 25/03/2019 8 3 810 12 557,80 26/03/2019 1 500 1 670,00 26/03/2019 2 527 1 738,02 27/03/2019 4 1 501 5 133,35 27/03/2019 1 1 3,35 28/03/2019 11 5 299 19 204,24 28/03/2019 3 911 3 223,47 02/04/2019 1 500 1 500,00 29/03/2019 16 8 000 27 055,00 03/04/2019 2 870 2 602,60 01/04/2019 11 5 500 16 630,00 05/04/2019 1 50 147,00 02/04/2019 3 1 020 3 007,60 09/04/2019 1 1 2,82 03/04/2019 1 393 1 163,28 10/04/2019 3 1 070 2 992,85 04/04/2019 3 1 100 3 260,00 11/04/2019 1 500 1 430,00 05/04/2019 2 1 000 2 892,50 12/04/2019 3 1 200 3 448,00 08/04/2019 3 1 023 2 904,86 15/04/2019 1 500 1 470,00 09/04/2019 3 1 001 2 762,82 16/04/2019 2 501 1 482,93 15/04/2019 1 500 1 450,00 17/04/2019 1 500 1 475,00 16/04/2019 2 66 191,43 23/04/2019 1 500 1 450,00 23/04/2019 3 1 500 4 370,00 24/04/2019 6 2 924 8 456,56 24/04/2019 6 2 528 7 212,69 25/04/2019 1 1 2,86 25/04/2019 4 1 501 4 192,86 29/04/2019 12 5 739 16 761,34 26/04/2019 2 1 000 2 710,00 30/04/2019 1 10 28,80 29/04/2019 6 2 561 7 354,70 03/05/2019 1 1 2,85 30/04/2019 2 1 000 2 840,00 06/05/2019 1 500 1 410,00 02/05/2019 1 500 1 440,00 07/05/2019 1 1 2,86 03/05/2019 3 803 2 252,41 08/05/2019 2 501 1 450,38 06/05/2019 3 1 500 4 200,00 09/05/2019 1 1 2,86 07/05/2019 2 501 1 412,86 10/05/2019 3 1 200 3 374,00 08/05/2019 3 1 001 2 862,88 13/05/2019 3 1 500 4 287,50 09/05/2019 3 1 001 2 802,86 14/05/2019 2 4 11,36 10/05/2019 1 500 1 405,00 16/05/2019 1 500 1 390,00 13/05/2019 4 2 000 5 580,00 17/05/2019 2 928 2 652,64 14/05/2019 2 501 1 402,84 21/05/2019 1 1 2,86 15/05/2019 3 1 500 4 180,00 23/05/2019 1 501 1 422,84 16/05/2019 3 1 009 2 785,38 24/05/2019 1 1 513 4 206,14 17/05/2019 1 400 1 126,00 27/05/2019 1 501 1 392,73

ACHATS VENTES Date Nombre de Nombre de Capitaux Date Nombre de Nombre de Capitaux transactions titres (EUR) transactions titres (EUR) 20/05/2019 3 1 170 3 289,20 28/05/2019 1 4 664 13 005,10 21/05/2019 1 1 501 4 192,89 29/05/2019 1 593 1 723,44 22/05/2019 1 400 1 138,00 30/05/2019 1 1 2,83 23/05/2019 1 1 501 4 182,84 31/05/2019 1 1 118 3 092,72 24/05/2019 1 500 1 375,00 03/06/2019 1 500 1 377,50 27/05/2019 1 501 1 382,76 04/06/2019 1 1 500 4 200,00 28/05/2019 1 3 501 9 202,73 05/06/2019 1 184 526,24 29/05/2019 1 1 036 2 946,49 06/06/2019 1 2 684 7 964,77 30/05/2019 1 501 1 392,83 07/06/2019 1 3 500 11 090,10 31/05/2019 1 1 2,75 11/06/2019 1 241 747,10 03/06/2019 1 1 201 3 297,83 12/06/2019 1 2 000 6 130,00 06/06/2019 1 1 2,85 13/06/2019 1 1 3,03 07/06/2019 1 2 000 6 160,00 14/06/2019 1 3 501 10 627,99 10/06/2019 1 500 1 580,00 17/06/2019 1 1 001 3 123,12 11/06/2019 1 3 020 9 210,09 18/06/2019 1 575 1 818,50 12/06/2019 1 674 2 055,50