Guillemot : CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2019

« d'être le futur des contrôleurs pour consoles et PC ».

Le bon dynamisme des ventes des zones Export et APAC n'est cependant pas parvenu à compenser les moindres ventes en Amérique du Nord et en Europe.

Le Groupe enregistre de bonnes croissances sur le segment des joysticks et des nouveaux gamepads même si la baisse des facturations de volants a toujours un impact sur le semestre.

Données non auditées (en millions d'euros)

revue très détaillée sur ce contrôleur et lui a attribué la note de 17 sur 20, soit la meilleure note accordée pour un contrôleur.

eSports : Lors de la finale « 2019 eSports WRC World » fin Septembre à Barcelone, Thrustmaster a vu trois de ses champions monter sur le podium. Le pilote sponsorisé par Thrustmaster, Kamil Franczak, a aussi gagné les finales des nouvelles compétitions eSport sur PC, « SRO E-Sport GT Series » à Barcelone.

Actualités Hercules

Fort du succès de ses enceintes, Hercules a annoncé fin septembre sa dernière nouveauté avec les enceintes de monitoring Bluetooth pour le mix, les DJSpeaker 32 Smart. Connectées via la technologie Bluetooth, ces enceintes sont idéales pour débuter le DJing. Petites et nomades, elles se distinguent également par leur qualité audio et leur puissance.

Après avoir lancé sa nouvelle gamme de contrôleurs DJControl Inpulse avec la Hercules Inpulse 300 qui a reçu la prestigieuse récompense du « Innovation Award » au dernier CES Las Vegas 2019, Hercules vient d'annoncer le lancement de deux packs dédiés aux DJs débutants qui souhaitent une solution tout-en-un pour apprendre puis maîtriser le DJing. Lors du dernier salon chinois, China Music Expo, les 10 et 13 octobre derniers à Shanghaï, le stand Hercules a été un véritable succès, ce qui a généré de nombreux articles de presse et « followers » sur le réseau social chinois Hercules. La gamme de contrôleurs Inpulse connaît un début prometteur sur le marché chinois.

Situation financière au 30 septembre 2019

Au 30 septembre 2019, le Groupe présente un endettement net hors Valeurs Mobilières de Placement de 16,2 millions d'euros. Les Valeurs Mobilières de Placement du Groupe, composées de 443 874 titres Ubisoft Entertainment, s'établissent à 29,4 millions d'euros.

Perspectives

Prenant en compte la poursuite de la réduction des stocks des distributeurs et les derniers éléments connus, le Groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires entre 60 et 65 millions d'euros sur l'exercice, et anticipe un résultat opérationnel négatif.

Sur le plan commercial et marketing, les équipes préparent les nouveautés de l'année 2020 qui s'annonce prometteuse pour le marché du jeu vidéo, avec la sortie de deux nouvelles consoles PlayStation®5 de Sony et Xbox Scarlett de Microsoft, qui vont relancer les ventes d'accessoires de jeux.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et

Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada Pays-

Bas, Italie, Belgique, Chine - Hong-Kong - et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de 100 pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour

maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com