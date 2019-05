Guillemot : Compte rendu de l'assemblée générale du 23/05/2019

Carentoir, le 24 mai 2019

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 23 MAI 2019

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. réunie le 23 mai 2019, à Chantepie, sous la présidence de Monsieur Claude Guillemot, Président du conseil d'administration, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu'à caractère extraordinaire.

Nombre d'actionnaires présents ou représentés :

résolutions numérotées de 1 à 3 et de 5 à 24 : 27 résolution numéro 4 : 22

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés :

résolutions numérotées de 1 à 3 et de 5 à 24 : 18 996 249 résolution numéro 4 : 9 231 459

Résultat des votes par résolution :

Résolu- Type Nbre total de Nbre % du Nbre de % Nbre de voix % Statut de tion voix exprimées d'actions capital voix défavorables la favorables Résolution N°1 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°2 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°3 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°4 Ord. 9 231 459 4 698 782 30,74% 9 231 459 100,00% 0 0,00% Adoptée N°5 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°6 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°7 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°8 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°9 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°10 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée N°11 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 832 204 99,14% 164 045 0,86% Adoptée N°12 Ord. 18 996 249 10 024 383 65,57% 18 996 249 100,00% 0 0,00% Adoptée

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans onze pays (France, Allemagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Belgique, Chine, Hong-Kong, Espagne, Roumanie et Italie) et diffuse ses produits dans plus de cent pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

