Guillemot : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2019

Carentoir, le 26 septembre 2019

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2019

La société Guillemot Corporation S.A. annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2019.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.guillemot.com.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

