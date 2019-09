Guillemot : RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2019

Aux Etats-Unis,au premier semestre, les ventes des mêmes gammes montrent une croissance de 24% en valeur et de 37% en volume (Source : Copyright 2019. The NPD Group, Inc. All Rights Reserved. Property of NPD and its Affiliates).

Selon le cabinet d'études GFK, sur un périmètre de cinq pays européens, regroupant la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, les ventes des gammes principales que sont les joysticks et volants du Groupe aux consommateurs sont en croissance de 8% en valeur et de 9% en volume sur les sept premiers mois de l'année (Source : © Gfk 2019. All Rights

Dans le même temps, les ventes aux consommateurs des produits Hercules et Thrustmaster sont en croissance, avec une très bonne dynamique des accessoires de simulation de vol et des contrôleurs DJ.

Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier net et les autres charges et produits financiers.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 54,2 millions d'euros au 30 juin 2019.

Le Groupe présente un endettement net de 8,9 millions d'euros hors Valeurs Mobilières de Placement, et dispose d'un portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement de 30,6 millions d'euros.

L'application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location a un impact de 2,2 millions d'euros sur le montant de l'endettement net hors Valeurs Mobilières de Placement (VMP) du 30 juin 2019. Le Besoin en Fonds de Roulement est en baisse de 3 millions d'euros sur la période. Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 0,6 million d'euros au 30 juin avec la progression des investissements, notamment sur le segment des gamepads.

Activité de fin de l'année

Thrustmaster

Lancement des premiers Gamepads pro : Thrustmaster annoncera le 7 octobre prochain son premier gamepad professionnel, eSwap Thrustmaster , Ce nouveau contrôleur de jeu apportera des innovations majeures pour les joueurs et a pour ambition de positionner le Groupe sur ce marché à fort potentiel. Ce segment est le plus important des accessoires de jeux.

: Thrustmaster annoncera le 7 octobre prochain son premier gamepad professionnel, , Ce nouveau contrôleur de jeu apportera des innovations majeures pour les joueurs et a pour ambition de positionner le Groupe sur ce marché à fort potentiel. Ce segment est le plus important des accessoires de jeux. Gamme « Racing » : Les jeux déjà sortis cet été ( F1® 2019 , FIA European Truck Racing Championship , TRUCK DRIVER ) et ceux à venir d'ici la fin de l'année (WRECKFEST et GRID ) amplifieront l'intérêt pour les volants de toute la gamme, du fait de leur diversité et des publics visés.

F1® 2019 FIA European Truck Racing Championship TRUCK DRIVER GRID eSports : La marque Thrustmaster est fournisseur officiel du volant T-GT lors de compétitions GT Sport dans le monde et sera présent lors des prochaines compétitions à Tokyo « FIA Certified GT Sport World Tour Tokyo», la finale « FIA Certified GT Sport Finals» à Monaco et les « National Athletics » au Japon. Thrustmaster a été choisi et a équipé également la finale « Le Mans eSports Series » de la prestigieuse organisation des 24H du Mans. Le partenariat avec l'académie Jean Alesi est une nouvelle approche pour la formation des e-pilotes qui permet à Thrustmaster d'être en phase avec les jeunes « pousses » pour continuellement innover.

La marque Thrustmaster est fournisseur officiel du volant T-GT lors de compétitions GT Sport dans le monde et sera présent lors des prochaines compétitions à Tokyo « Tokyo», la finale « à Monaco et les « » au Japon. Thrustmaster a été choisi et a équipé également la finale « » de la prestigieuse organisation des 24H du Mans. Le partenariat avec l'académie Jean Alesi est une nouvelle approche pour la formation des e-pilotes qui permet à Thrustmaster d'être en phase avec les jeunes « pousses » pour continuellement innover. Hercules élargit ses gammes de contrôleurs, de casques DJ et de haut-parleurs DJ.



Grâce à la dynamique des produits-phares comme Hercules Starlight ou Hercules Inpulse 200, des bundles spécifiques pour Noël sont prévus pour développer les ventes.

La présence d'Hercules à l'un des plus gros salons de musique à Shanghaï en Novembre coïncidera avec le lancement d'un site Internet intégralement dédié au marché chinois où les contrôleurs du Groupe sont en cours d'implantation.

Taxes douanières aux Etats-Unis

Le Gouvernement des Etats-Unis a mis en place de nouvelles taxes douanières. Environ un quart des ventes du Groupe aux Etats-Unis est actuellement concerné par une taxe de 25%. La grande majorité des accessoires de jeux devrait être concernée à partir du 15 décembre prochain à un taux dépendant des négociations en cours. Le Groupe répercute la majeure partie de ces droits sur ses prix de vente.

Perspectives

Depuis le début de l'année, le Groupe enregistre des ventes aux consommateurs en croissance et va lancer une nouvelle gamme de gamepads innovants pour élargir son champ d'action.

Le Groupe se déploie sur les deux marchés porteurs que sont les casques Gaming et Gamepads Third Party (hors fabricants de consoles), marché qui a représenté dans cinq pays européens plus de 50 millions d'euros les sept derniers mois (Source : GFK 2019), et plus de 95 millions de dollars aux Etats-Unis au premier semestre 2019 (Source : NPD 2019).

Le Groupe met en place au second semestre un solide programme promotionnel avec l'ensemble de ses clients afin de maximiser leurs ventes sur la fin de l'année. Ces opérations se concrétiseront lors d'évènements majeurs en novembre pour les consommateurs, autour du « Black Friday » en Europe et Amérique du Nord, et du « Singles Day » en Chine.

Cependant, les stocks des grossistes qui avaient été renforcés à l'automne 2018 en prévision de ventes plus élevées, ne sont pas encore entièrement résorbés et génèrent des décalages et une réduction des réapprovisionnements de fin d'année. Pour les Etats-Unis, une anticipation des hausses de taxes l'an dernier a aussi généré un niveau de stock élevé qui va encore peser sur les facturations au second semestre.

Dans ce contexte, le Groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 65 millions d'euros sur l'exercice, et ne peut garantir un résultat opérationnel positif.

Après cette année de transition, le Groupe anticipe un rebond en 2020 avec la sortie des Nouvelles Consoles et des jeux qui les accompagneront.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France,

Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

