Gurit: le coronavirus pèsera sur la copie de 2020

Zurich (awp) - Le coronavirus aura un impact négatif sur les résultats du producteur de matériaux composites Gurit, ayant des sites de production en Chine, raison pour laquelle l'entreprise a publié des prévisions plutôt conservatrices pour cette année.

"Le mois de février n'a pas du tout été bon pour la Chine", où la production dans les usines a lentement redémarré, a déclaré le directeur général Rudolf Hadorn, lors de la conférence de bilan.

Pour 2020, Gurit prévoit ainsi des ventes de 600 millions et une marge Ebit oscillant entre 8,5% et 11%, après 9% en 2019.

"Au début nous visions des recettes un peu au-dessus de 600 millions et une rentabilité entre 9 et 11%", a-t-il dit avant d'ajouter que la pneumonie virale avait poussé le groupe à être un peu plus prudent. "L'impact du coronavirus n'est pas encore clair mais aujourd'hui je partirai pour une marge au milieu de la fourchette" énoncée.

Le marché éolien, le secteur le plus important pour l'entreprise avec une contribution d'environ 75% aux recettes, devrait continuer à croître en 2020, mais décliner en 2021.

Le patron a également souligné la hausse des prix des matières premières nécessaires à la production de ses matériaux, à savoir le bois de balsa, à cause de la rareté de ce produit. Gurit compte maintenant augmenter ses capacités dans le bois de balsa et espère une normalisation au plus tôt fin 2020.

Rentabilité en hausse

Gurit a vu sa rentabilité progresser nettement. Le conseil d'administration proposera un dividende en hausse de 5 francs suisses à 25 francs suisses.

Le bénéfice net a plus que doublé à 34,9 millions de francs suisses après 19,9 millions pour l'année d'avant. Le bénéfice opérationnel (Ebit) quant à lui s'est envolé de 81,8% à 51,9 millions de francs suisses et la marge afférente a avancé à 9% contre 6,7%, indique jeudi un communiqué.

Gurit a confirmé son chiffre d'affaires. Ce dernier a bondi de 35,5% à 576,4 millions de francs suisses, et a connu une croissance organique de 38,6%.

Les bénéfices sont inférieurs aux attentes moyennes des analystes consultés par AWP. En revanche le dividende est supérieur au consensus.

La direction de Gurit exécute de manière efficace sa stratégie de croissance mais le secteur éolien devrait s'inscrire en baisse en 2021 et 2022, mettant les recettes et la rentabilité sous pression, relève un analyste d'UBS.

A 15h14, le titre perdait 2% à 1486 francs suisses dans un SPI en baisse de 3,20%.

lk/jh/ol