Degrenne : protocole d'accord ferme avec Vorwerk

15/01/2019 | 08:55

Guy Degrenne annonce un protocole d'accord ferme avec le groupe allemand Vorwerk, son principal client, en vue d'un rapprochement à l'issue duquel Vorwerk entend acquérir 30% du capital et des droits de vote de Degrenne en y investissant 15 millions d'euros.



Le protocole prévoit aussi le lancement par Vorwerk, de concert avec Diversita, actionnaire majoritaire de Degrenne, d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire sur le solde des actions non détenues par eux, à un prix de 0,23 euro par action.



L'assemblée générale devant statuer sur l'augmentation de capital réservée à Vorwerk devrait se tenir début mars 2019, et sera suivie du dépôt de l'offre publique auprès de l'AMF. L'ensemble de l'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019.



