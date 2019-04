Guy Degrenne : feu vert de l'AMF à l'OPR-RO

03/04/2019 | 13:59

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions Guy Degrenne, déposé par Kepler Cheuvreux pour le compte du concert composé de Diversita et de Vorwerk.



Le concert s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,26 euro la totalité des 5.130.963 actions existantes non détenues directement ou indirectement par lui, représentant 3,65% du capital de cette société.



Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. Le concert a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre quel qu'en soit le résultat.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.