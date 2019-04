Guy Degrenne : l'OPR ouvre ce vendredi

05/04/2019 | 11:43

L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Guy Degrenne, déposé par Kepler Cheuvreux pour le compte du concert composé de Diversita et de Vorwerk, sera ouverte du 5 au 18 avril inclus et que le retrait obligatoire interviendra le 23 avril.



Le concert s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,26 euro la totalité des 5.130.963 actions existantes non détenues directement ou indirectement par lui, représentant 3,65% du capital de cette société.



