H&R Block : perte moins forte que prévu au 1er trimestre

H&R Block a dévoilé mardi soir une perte nette par action de 72 cents au titre de son premier trimestre 2018-19, contre 62 cents un an auparavant, mais le consensus craignait un creusement de cette perte jusqu'à 78 cents.



Le prestataire de services fiscaux a vu sa perte avant impôts se réduire de 3% à 199 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 145 millions, sachant que ce trimestre ne représente que moins de 5% des revenus annuels.



'Ces résultats sont en ligne avec nos attentes et reflètent la saisonnalité de nos activités, ainsi que les investissements liés aux initiatives stratégiques', commente le directeur financier Tony Bowen, qui réitère les objectifs annuels de la société.



