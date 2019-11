Stratégie du fonds géré par H2O AM LLP L'objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement pour les parts EUR-R, EUR-I, EUR-M, EUR-N, HUSD-N et HUSD-SR, à celle du LIBOR (London Interbank Offered Rate) GBP à 1 mois pour les parts HGBP-I et HGBP-IC (PRF), à celle du LIBOR (London Interbank Offered Rate) CHF à 1 mois pour les parts HCHF-R, HCHF-I et HCHF-SR, à celle du LIBOR (London Interbank Offered Rate) USD à 1 mois pour les parts HUSD-I, HUSD-R et HUSD-SR, à celle du SIBOR (Singapour Interbank Offered Rate) SGD à 1 mois pour les parts HSGD-I, HSGD-R et HSDG-SR, à celle des effets bancaires australiens à 30 jours (30-day Bank Accepted Bills) pour la part HAUD-I, par le biais d'une gestion qui mettra en place des positions stratégiques et tactiques ainsi que des arbitrages sur l'ensemble des marchés de taux et de devises internationaux, sur sa durée minimale de placement recommandée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

Performances du fonds : H2O Allegro EUR-SR C

Performances Historiques Glissantes au 07-11-2019 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds - +10.64% +24.01% +26.18% - - +41.26%

