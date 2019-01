Halfords Group plc : un avertissement qui coûte cher

L'action du groupe Halfords a perdu jusqu'à 28% ce matin, juste sur les 200 GBp, avait de réduire légèrement ses pertes autour de 20%, après l'annonce d'une révision en baisse de ses objectifs pour l'exercice 2018/2019 qui se termine dans quelques semaines. La conjonction d'un climat doux et d'une confiance des consommateurs en berne au Royaume-Uni a entraîné le chiffre d'affaires du 3trimestre fiscal en baisse de -2%, ce qui devrait conduire le bénéfice avant impôts de l'exercice dans la fourchette 58 à 62 millions de livres. L'entreprise dispose de nombreux magasins d'entretien de cycle et d'automobiles et de sites marchands sur les mêmes thématiques.Et le discours du management est particulièrement prudent pour l'exercice suivant, qui ne devrait pas permettre de générer plus de bénéfices. Toutefois, Halfords continue à générer des liquidités et dispose d'un solide bilan, souligne le management, qui assure que la politique de dividende n'est pas remise en cause.