HALLIBURTON : UBS n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé sa recommandation d’Acheter à Neutre et son objectif de cours de 31 dollars à 17,50 dollars sur Halliburton dans le cadre d’une étude consacrée au secteur pétrolier. Le bureau d'études est plus prudent en ce qui concerne Halliburton, étant donné la faiblesse des fondamentaux, car ses principaux marchés finaux sont confrontés des surcapacités. "Le contexte macroéconomique n'est pas favorable, car nous constatons une croissance globale à un chiffre des investissements pétroliers et gaziers dans l'amont " ajoute-t-il.Le broker constate une pression continue sur les marges sous-jacentes et, par conséquent, il prévoit des marges d'Ebidt stagnantes jusqu'en 2021, inférieures au consensus d'une expansion de 60 points de base.