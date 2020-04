HALLIBURTON : les comptes tombent dans le rouge en raison d'une importante dépréciation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre, le groupe para-pétrolier Halliburton a essuyé une perte nette de 1,02 milliard de dollar, soit -1,16 dollar par action, contre un bénéfice net de 152 millions de dollars, soit 17 cents par titre, un an plus tôt. Du fait de la forte chute des cours du pétrole, Halliburton a enregistré un charge pour dépréciation, avant impôts, de 1,1 milliard de dollars. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 31 cents, surpassant le consensus Refinitiv s'élevant à 24 cents. Les revenus ont reculé de 12% à 5,04 milliards de dollars.Pour le reste de l'année 2020, la société s'attend à une nouvelle baisse des revenus et de la rentabilité, en particulier en Amérique du Nord.Halliburton a annoncé par ailleurs 1 milliard de dollars d'économies et la baisse de ses investissements, à 800 millions de dollars.