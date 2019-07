Halliburton : KOC Accorde un Contrat à Halliburton pour des Services Offshore Intégrés

Le contrat marque le premier projet offshore au Koweït depuis le début des années 1980

La Kuwait Oil Company (KOC) et Halliburton (NYSE: HAL) ont annoncé aujourd'hui que les deux compagnies ont signé un Contrat de Services de Forage Offshore Intégrés pour le développement de six puits d'exploration haute pression-haute température (HP/HT) sur deux plateformes autoélévatrices (jack-up) dans le golfe Arabique. Par l'entremise de l’unité de gestion des projets de Halliburton, la compagnie fournira et gèrera les travaux de forage, les fluides de forage, l’installation des câbles et forets, les essais de puits, le carottage, le cimentage, les tubes enroulés et tous les services logistiques offshore. Halliburton fournira aussi les plateformes offshore et navires d'approvisionnement pour le projet.

« Dans le cadre de son objectif visant à augmenter la capacité de production en se frayant un chemin dans de nouveaux territoires dans les réserves offshore du Koweït, KOC est ravie d'annoncer que nous travaillerons sur cet ambitieux projet aux côtés de Halliburton, l'un de nos plus proches partenaires commerciaux, qui nous aidera grâce à ses nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'exploration et de la production offshore », a déclaré Emad Mahmoud Sultan, PDG de KOC.

« Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de collaborer avec KOC et d’appliquer nos services intégrés et nos technologies innovatrices pour accélérer le développement offshore, réduire les coûts de forage et de finition et accroître la récupération », a déclaré Joe Rainey, Président de l'Hémisphère Orientale à Halliburton.

Le contrat est d’une durée maximale de 3 ans, avec la possibilité d’un renouvèlement une durée de 6 mois. Les travaux débuteront mi-2020. La date prévue pour le début de la première plateforme est en Juillet 2020 et la deuxième plateforme est prévue pour Janvier 2021.

À propos de KOC

La Kuwait Oil Compagny (KOC) est une société pétrolière fondée en 1934 elle est responsable des travaux d’exploration, de production et d’exportation des ressources d’hydrocarbures pour le compte de l'État koweïtien. Au cours de son histoire, la KOC s'est efforcée d'assurer sa position de leader dans la prestation de services aux industriels du pétrole et du gaz, en utilisant les dernières innovations technologiques et les meilleures pratiques de l'industrie dans tous ses domaines d'activité. Tout récemment, la KOC a visé les réserves offshores du Koweït en se basant sur un relevé sismique 3D complet de l'ensemble de la baie du Koweït qui a indiqué le potentiel de production de quantités commerciales. Dans le cadre de son engagement à rester un fournisseur fiable d'énergie dans le monde, KOC fait actuellement d'excellents progrès pour multiplier ses efforts dans le but d’augmenter ses réserves et sa production d'une manière à la fois respectueuse de l'environnement et viable économiquement.

À Propos de Halliburton

Fondé en 1919, Halliburton célèbre ses 100 ans de service en tant que l'un des plus importants prestataires mondiaux de produits et de services de l'industrie de l’énergie. Comptant plus de 60 000 salariés représentant 140 nationalités dans environ 80 pays, la société aide ses clients à maximiser la valeur tout au long du cycle de vie des réservoirs - qu’il s’agisse de la localisation des hydrocarbures, de la gestion des données géologiques, du forage et de l'évaluation de la formation, ou de la construction et de la complétion des puits ou bien de l'optimisation de la production sur la durée de vie des gisements. Visitez le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.halliburton.com. Connectez-vous avec Halliburton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

