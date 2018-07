Halliburton chute en Bourse, malgré de solides résultats

New York (awp/afp) - Le groupe de services pétroliers américain Halliburton chutait lundi en Bourse, en dépit de solides résultats trimestriels dus à la croissance du marché de l'énergie en Amérique du nord.

Vers 16H45 GMT, le titre dévissait de 7,98% à Wall Street, les investisseurs digérant mal les commentaires du groupe sur une réduction de l'activité de certains de ses clients dans la région pétrolière du bassin permien aux Etats-Unis.

Selon la société, certains de ses clients ont commencé à diminuer le nombre de puits forés et exploités dans cette zone en raison d'une forte production, qui excède les capacités disponibles.

Cette situation a débouché sur une baisse des cours du brut régionaux comparé aux prix pratiqués sur les plateformes d'échanges de référence et pourrait entraîner un recul de la demande pour les équipements et services pétroliers, prévient le groupe. Halliburton développe des technologies destinées à l'exploration et au forage de puits pétroliers ainsi qu'à la construction de plateformes.

"Nous allons trouver une solution et allons nous adapter" à cette pression, a tenté de rassurer lundi le PDG Jeff Miller.

"Nos clients ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des clients qui ont décidé de rediriger leurs opérations vers d'autres bassins et nous serons là pour leur fournir des services. D'autres envisagent de réduire leur activité sur le court terme et forent moins de puits (mais) nous trouverons de nouveaux contrats pour les remplacer", a-t-il développé.

Forte croissance

Ces imprévus sont une mauvaise nouvelle pour Halliburton, qui avait réussi lors des deux premiers trimestres de l'année à tirer profit du rebond des prix du baril de pétrole.

Le bénéfice net est ressorti à 511 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 28 millions à la même période un an plus tôt.

Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, ce bénéfice est de 58 cents, soit exactement ce qu'attendaient en moyenne les analystes financiers.

Les profits auraient pu être plus importants si Halliburton n'avait pas eu à inscrire une charge de 265 millions de dollars dans ses comptes trimestriels, liée principalement à des dépréciations d'actifs au Venezuela, pays confronté à des difficultés économiques et à des tensions politiques.

Porté par l'Amérique du nord, 68% des revenus, le chiffre d'affaires a bondi de 24% à 6,1 milliards de dollars, 30 millions de plus que ce qui était anticipé.

"L'Amérique du nord a eu une solide performance ce trimestre. C'est le marché énergétique qui enregistre la plus forte croissance dans le monde", a expliqué Jeff Miller. La hausse des revenus dans cette région a été de 47% sur un an et de 9% comparé au premier trimestre, à 3,8 milliards de dollars, principalement en raison d'une forte activité. Le nombre de puits pétroliers forés a par exemple augmenté de 16%, indique Halliburton.

Le groupe américain se dit par ailleurs "en bonne position pour tirer profit du redressement (du marché) international". Les recettes générées sur ces marchés ont augmenté de 4% comparé au premier trimestre, à 2,3 milliards de dollars.

afp/rp