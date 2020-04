Halliburton : consensus battu au 1er trimestre

20/04/2020 | 14:15

Halliburton publie un bénéfice net ajusté de 270 millions de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit 31 cents par action, battant de sept cents l'estimation moyenne des analystes, et à comparer à un BPA ajusté de 23 cents un an auparavant.



Le groupe parapétrolier a vu son profit opérationnel augmenter de 18% à 502 millions de dollars pour des revenus en recul de 12% à cinq milliards, avec une hausse de 5% à l'international et une chute de 25% en Amérique du Nord.



'Les décisions de production de l'OPEP+, ainsi que la durée des perturbations sur l'activité et la demande liées à la pandémie, détermineront finalement l'étendue des reculs de dépenses internationales cette année', prévient son PDG Jeff Miller.



