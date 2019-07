Halliburton optimiste malgré un recul du bénéfice au 2e trimestre

New York (awp/afp) - Le groupe de services pétroliers américain Halliburton est parvenu à limiter les dégâts au deuxième trimestre, en dépit d'une forte diminution de son profit et de ses revenus sur fond de réduction des investissements dans l'énergie aux Etats-Unis.

La société, basée à Houston (Texas, sud), a dégagé un bénéfice net trimestriel de 75 millions de dollars, soit 85,3% de moins que les 511 millions enregistrés il y a un an, selon un communiqué publié lundi.

Ce résultat s'est toutefois traduit par un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, de 35 cents, supérieur aux 30 cents attendus en moyenne par les analystes financiers.

Tiré par ses activités à l'international, le chiffre d'affaires a diminué de 3,53% à 5,93 milliards de dollars, et est inférieur aux 5,97 milliards escomptés.

"Les revenus à l'international ont augmenté de 6% sur un trimestre, confirmant notre prévision d'une croissance comprise entre 6 et 9% pour l'ensemble de l'année 2019. La dynamique est à l'international et l'activité devrait continuer à s'y améliorer en 2020. Halliburton est bien implantée et dispose d'un portefeuille de technologies adéquat pour profiter de cette croissance à l'international", a déclaré le PDG Jeff Miller.

A Wall Street, le titre gagnait près de 2% dans les échanges électroniques de pré-séance.

Les sociétés de services pétroliers fournissent des technologies et équipements nécessaires aux activités d'exploration, de forage et d'exploitation des puits.

Elles regardent depuis quelques mois au-delà des Etats-Unis, pays où les majors réduisent leurs investissements pour choyer leurs actionnaires à coup de programmes de rachats d'actions et de juteux dividendes.

La demande pour les services liés au forage et à l'extraction pétroliers est également affectée aux Etats-Unis par des prix de brut faibles comparé à il y a un an et à des restrictions dans la zone riche en hydrocarbures du bassin permien (sud).

Le nombre de puits forés aux Etats-Unis est ainsi en déclin depuis le début de l'année, et s'affichait à 779 puits lors de la semaine achevée le 19 juillet, contre 858 à la même période un an plus tôt, selon un décompte de la société Baker Hughes.

Le chiffre d'affaires de Halliburton a par conséquent chuté de 13,2% à 3,3 milliards de dollars en Amérique du Nord, tandis qu'il a bondi de 12% à 2,6 milliards pour l'international.

La région Moyen-Orient/Asie a notamment vu ses recettes bondir de 9,1% à 1,2 milliard de dollars, celles de l'Europe/Afrique ont flambé de 13,4% à 823 millions et enfin celles de l'Amérique latine ont progressé de 19,2% à 571 millions.

