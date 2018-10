Halliburton : prévoit un recul des profits au 4e trimestre, le titre baisse

L'action perdait plus de 3,3% à 36,30 dollars vers 15hGMT à New York.

Halliburton - qui a battu le consensus au troisième trimestre grâce à ses activités à l'international, soutenues par la hausse des cours du brut - a évoqué une baisse des budgets de ses clients nord-américains et une baisse des capacités de transport dans le Bassin permien (ouest du Texas et Nouveau-Mexique), plus grand bassin de pétrole de schiste des Etats-Unis.

Il a cependant estimé que le quatrième trimestre devrait représenter un point bas pour le marché onshore américain et que la situation s'améliorerait l'an prochain.

Le groupe, premier fournisseur de services pour la fracturation hydraulique, table sur un bénéfice par action (BPA) entre 37 et 40 cents au quatrième trimestre, alors que les analystes avaient tablé sur 49 cents, selon Refinitiv.

Le BPA est ressorti à 50 cents pour les trois mois à fin septembre, contre 42 cents un an plus tôt.

La semaine dernière, Schlumberger, concurrent d'Halliburton, a aussi battu le consensus au troisième trimestre et prévenu que la décélération de la croissance de l'activité en Amérique du Nord aurait un impact sur ses prochains résultats trimestriels.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HALLIBURTON COMPANY -2.90% 36.41 -18.97% SCHLUMBERGER NV -3.14% 56.5 -11.63%