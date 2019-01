Halliburton renoue avec les bénéfices au 4e trimestre, mais les revenus stagnent

New York (awp/afp) - Le groupe de services pétroliers américain Halliburton est repassé dans le vert au quatrième trimestre 2018, le redressement continu de son activité à l'international ayant compensé une baisse de la demande pour ses produits en Amérique du nord.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 664 millions de dollars lors des trois derniers de l'exercice 2018, contre une perte nette de 824 millions à la même période en 2017, selon un communiqué publié lundi.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 41 cents contre 37 cents attendus en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires a lui stagné, à 5,94 milliards de dollars, même s'il est supérieur aux 5,88 milliards anticipés, en raison d'une demande "molle" aux Etats-Unis.

Sur l'année, le bénéfice net a été multiplié par plus de trois à 1,66 milliard pour un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars, en hausse de 16,4%.

Halliburton indique que la chute d'environ 40% des prix du pétrole brut américain au quatrième trimestre a affecté la demande pour les technologies et les services que la société fournit aux majors pétrolières pour leurs activités d'exploration, de forage et d'exploitation de puits pétroliers.

La demande a particulièrement faibli pour les services dédiés aux opérations de finition de puits nécessaires pour une mise en service optimale ("completion"), en raison d'un resserrement des budgets des entreprises.

"Comme attendu en Amérique du Nord, la demande pour nos services de +complétion+ a baissé durant le quatrième trimestre, entraînant une baisse des prix pour les services de fracturation hydraulique", a insisté le PDG Jeff Miller, cité dans le communiqué.

"Nos activités internationales continuent de montrer des signes de redressement fermes", a-t-il tenté de rassurer par la suite.

Les revenus de la région Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada) ont diminué de 3% sur un an au quatrième trimestre et de 11% comparé au troisième trimestre.

Tiré par le Moyen-Orient et l'Amérique latine, le chiffre d'affaires des opérations internationales a augmenté de 4% sur un an et de 7% sur trois mois.

Pour faire face au ralentissement de l'activité en Amérique du nord, Halliburton s'est engagé lundi à investir moins cette année, à l'image de son concurrent Schlumberger.

afp/rp