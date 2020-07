Halliburton : signe un accord stratégique avec Microsoft et Accenture afin d'accroître ses capacités numériques

Halliburton (NYSE : HAL), Microsoft Corp. (Nasdaq : MSFT) et Accenture (NYSE : ACN) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique de cinq ans visant à accroître les capacités numériques de Halliburton dans Microsoft Azure.

En vertu de l’accord, Halliburton achèvera sa migration vers des plateformes numériques basées dans le cloud, et renforcera ses offres aux clients :

En optimisant les plateformes en temps réel pour des opérations à distance étendues,

En améliorant sa capacité d’analyse avec Halliburton Data Lake, qui utilise l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle, et

En accélérant le déploiement de nouvelles technologies et applications, notamment conformes avec la norme SOC2, afin d’offrir fiabilité et sécurité au système global de Halliburton.

« Cet accord stratégique avec Microsoft et Accenture constitue une étape importante dans le cadre de notre adoption de nouvelles technologies et applications, afin d’améliorer nos capacités numériques, d’encourager une agilité commerciale supplémentaire, et de réduire les dépenses en capital », a déclaré Jeff Miller, PDG de Halliburton. « Nous nous réjouissons des avantages dont bénéficieront nos clients et nos employés grâce à cet accord, ainsi que de l’opportunité de pouvoir tirer davantage parti de notre approche d’architecture ouverte en matière de délivrance logicielle. »

« Le fait de migrer vers le cloud permet aux entreprises de créer des offres adaptées au marché pour leurs clients, et de générer des résultats commerciaux concrets », a déclaré Judson Althoff, vice-président exécutif de l’activité commerciale mondiale chez Microsoft. « Grâce à cette alliance entre Halliburton et Accenture, nous tirerons parti de la puissance du cloud pour libérer des capacités numériques qui délivrent des avantages pour Halliburton et ses clients. »

L’accord renforce également la migration de tous les centres de données physiques de Halliburton sur Azure, qui délivre des services de cloud de qualité professionnelle à l’échelle mondiale, et qui offre des avantages en termes de durabilité. Accenture travaillera en étroite collaboration avec Microsoft, aux côtés de leur coentreprise Avanade, afin de faciliter la transition des capacités numériques et des applications critiques de Halliburton vers Azure. Accenture tirera parti de son infrastructure globale de migration vers le cloud, qui offre des capacités industrialisées ainsi que des méthodes, une automatisation et des outils exclusifs, afin d’accélérer la migration des centres de données de Halliburton et de fournir des opportunités supplémentaires de transformation.

« La création d’un noyau numérique et le développement rapide d’une activité à plus grande échelle ne sont possibles qu’avec une solide base dans le cloud », a déclaré Julie Sweet, présidente-directrice générale d’Accenture. « Halliburton reconnait qu'en termes d’innovation, d’efficience et de talent, cette base essentielle offrira les avantages qui permettront de faire les choses différemment et rapidement. Nous sommes fiers de participer à ce changement transformationnel, qui repose sur nos nombreuses années de collaboration avec Halliburton et Microsoft. »

Les sociétés prévoient d’achever cette migration échelonnée d’ici 2022.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) est la plateforme et la société de productivité numéro un pour le monde où les réseaux mobiles et le cloud sont prédominants et sa mission est de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'être plus productive.

À propos de Halliburton

Créé en 1919, Halliburton est l’un des plus grands fournisseurs de produits et services destinés au secteur énergétique. Comptant près de 50 000 employés représentant 140 nationalités dans plus de 80 pays, la société aide ses clients à maximiser la valeur tout au long du cycle de vie du réservoir – de la localisation des hydrocarbures à la gestion des données géologiques, en passant par le forage et l’évaluation de la formation, la construction et la complétion de puits, ainsi que l’optimisation de la production tout au long de la durée de vie de l’actif. Rendez-vous sur le site Web de la société à l'adresse : www.halliburton.com. Rejoignez Halliburton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos d’Accenture

Accenture est une société de services professionnels leader mondiale qui fournit une large gamme de services dans les domaines de la stratégie et du conseil, du numérique, des technologies et des opérations, et qui possède des capacités numériques pour tous ces services. Nous combinons expérience inégalée et capacités spécialisées dans plus de 40 secteurs — qui sont alimentées par le plus grand réseau de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes. Forte de 513 000 employés au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture offre une innovation continue pour aider ses clients à améliorer leur performance ainsi qu’à créer une valeur durable au sein de leur entreprise. Rendez-vous sur www.accenture.com.

