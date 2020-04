Forums > Forum Halliburton Company

Fil d'actualité Discussions Halliburton Company Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue a aimé ce message- Il y a 6 ans jamar a aimé ce message- Il y a 6 ans Halliburton Company : bat le consensus

rentré hier sur analyse fondamentale pure sans regarder le chart :-) (NB pour Tryp et Scottie : stratégie yfi.fr SP500)



J2romeK participe à cette discussion J2romeK - L'analyse est directement sur le site? ou dans la newsletter? ypa - non, l'analyse fondamentale c'est bibi et ses programmes de data mining ypa - je ne peux pas faire de pub ici, c'est interdit ;-)

j'ai des programmes à base de règles qui me sortent les tickers, je rentre systématiquement sans réfléchir. ypa - ça peut paraître étrange, mais derrière il y a un an de R&D et quelques milliers de backtests. Voir les 4 réponses précédentes ypa - en fait l'analyse comporte 2 étapes 1°) filtrage sur une 1ère série de critères

2°) classement des tickers filtrés par une formule pondérée sur une 2ème série de critères





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite rentré hier 5 Voir la suite

Graphique HALLIBURTON COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur Halliburton Company acrouan 189

stock-pick 72

0PHENIX0 28

zombie 30

ocerg2 10