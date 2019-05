Hamborner Reit AG : Risque de retournement baissier 07/05/2019 | 09:18 vente En cours

Cours d'entrée : 9.36€ | Objectif : 8.8€ | Stop : 9.6€ | Potentiel : 5.98% Hamborner Reit AG donne des signes de retournement baissier. La configuration graphique se dégrade et laisse supposer une poursuite du repli.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 8.8 €. Graphique HAMBORNER REIT AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 8.92 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 9.48 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 9.5 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Sous-secteur Fonds de placements dans l'immobilier de détail Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HAMBORNER REIT AG 10.86% 839

Données financières (€) CA 2019 88,9 M EBIT 2019 33,4 M Résultat net 2019 17,5 M Dette 2019 693 M Rendement 2019 5,06% PER 2019 42,49 PER 2020 37,37 VE / CA 2019 16,2x VE / CA 2020 15,8x Capitalisation 749 M Prochain événement sur HAMBORNER REIT AG 07/05/19 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 10,4 € Ecart / Objectif Moyen 11%