Début de pression vendeuse

Le Hang Seng se replie de 2.6% depuis un mois à contre tendance des indices mondiaux. Néanmoins quelques dossiers se font remarquer à la hausse, sur la même période de référence, comme Sino Biopharmaceutical (+21%), Sunny Optical (+10%) ou encore CSPC Pharmaceutical (+9%).



Graphiquement, en données journalières, les cours montrent une certaine faiblesse depuis la cassure des 28 000 points. Le double blocage du courant acheteur à 28 850 points avait déjà donné quelques signes de fragilisation de l'indice. Le mouvement actuel pourrait entraîner les cours en direction des 27 370 points puis, par excès, vers la cible inférieure des 26 770 points. Il faudrait un redressement brutal au-delà des 28 850 points, pour annihiler le schéma baissier.



Hong Kong vient de publier son PIB trimestriel en baisse par rapport au premier trimestre (-0.3% contre 0.9% attendu), de quoi surprendre négativement les investisseurs. En plus, ces derniers jugent faibles les chances d'entente dans les négociations sino américaines actuelles. A cela se rajoutent le choc de la mobilisation et des affrontements violents dans l'ancienne colonie britannique.

