En attendant le G20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 11/06/2019 | 16:52





Depuis début juin, l'indice gagne 3.3% et aucun secteur n'évolue en territoire négatif. Les valeurs industrielles et commerciales ont récupéré leurs pertes, telles que Sunny Optical (+10.1%), WH Group (+8.5%) et Techtronic Industries (+8.4%) qui se placent d'ailleurs sur le podium des meilleures performances de l'indice.



La rencontre très attendue entre Xi et Trump, qui devrait avoir lieu en marge du G20 organisé fin juin à Osaka, au Japon, sera décisive pour les marchés et l'évolution des parcours indiciels.



Techniquement, en données quotidiennes, l'indice a rebondi sur le support des 26770 points, il pourrait poursuivre son rebond jusqu'à 28150 points. Seule une cassure des 26770 points annihilerait, à court terme, toute tentative de relance et ouvrirait la voie pour aller rejoindre la cible des 25000 points, niveau testé en fin 2018.











Les récentes statistiques qualitatives ajoutées aux discours accommodants des banques centrales et à l'apaisement des tensions commerciales (accord Mexique/USA) ont permis au Hang Seng de rebondir après un mois de mai rouge vif (-9.4%).Depuis début juin, l'indice gagne 3.3% et aucun secteur n'évolue en territoire négatif. Les valeurs industrielles et commerciales ont récupéré leurs pertes, telles que Sunny Optical (+10.1%), WH Group (+8.5%) et Techtronic Industries (+8.4%) qui se placent d'ailleurs sur le podium des meilleures performances de l'indice.La rencontre très attendue entre Xi et Trump, qui devrait avoir lieu en marge du G20 organisé fin juin à Osaka, au Japon, sera décisive pour les marchés et l'évolution des parcours indiciels.Techniquement, en données quotidiennes, l'indice a rebondi sur le support des 26770 points, il pourrait poursuivre son rebond jusqu'à 28150 points. Seule une cassure des 26770 points annihilerait, à court terme, toute tentative de relance et ouvrirait la voie pour aller rejoindre la cible des 25000 points, niveau testé en fin 2018.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.