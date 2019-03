L'attentisme domine Envoyer par e-mail :

Sur un mois glissant, le Hang Seng recule de 0.10%. Au niveau des variations sectorielles, l'immobilier se distingue à la hausse, avec +3% sur la même séquence temporelle, porté par des recommandations d'achat de cabinets d'analystes, comme JP Morgan par exemple, qui table sur un assouplissement "graduel et local" des politiques chinoises. A ce titre, Country Garden Holdings (+16.3%) et China Resources Land (+13.9%) se retrouvent sur le podium des meilleures performances, juste après WH Group (+21.8%), société spécialisée dans la production de viande en Chine, aux Etats-Unis et en Europe par le biais de ses filiales. Contrairement au mois dernier, ce sont les valeurs financières qui ont le plus souffert (-1.4%), comme China Life Insurance (-6%) qui compte, cette fois-ci, parmi les plus fortes baisses de l'indice.



D'un point de vue technique, l'indice a, comme attendu, évolué au sein d'une zone de consolidation comprise entre 28225 et 29430 points. Les prix se positionnent entre les moyennes mobiles 20 et 50 jours, validant la phase de prises de bénéfices. La configuration restera positive au-delà de la ligne des 28225 points. Une cassure, en clôture, fragiliserait davantage le schéma graphique actuel et ouvrirait la voie à une extension baissière en direction des 27200 points.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.