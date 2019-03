La dynamique haussière bloquée à 29000 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 28/02/2019 | 16:56





Du côté des variations sectorielles, les valeurs financières se distinguent à la hausse (+4% pour le secteur), à l'image de China Life Insurance (+12%) et de Aia Group (+11%), qui se retrouvent sur le podium des meilleures performances mensuelles, juste après Sunny Optical Technology (+21%). Ces performances s’inscrivent dans une avancée globale de l'indice de 2.5% sur la même séquence temporelle.



Techniquement, les moyennes mobiles 20 et 50 jours, orientées à la hausse, ont permis au Hang Sang de conserver sa dynamique ascensionnelle et de venir tutoyer les 29000 points. Néanmoins, les cours entament un repli en forme de pullback, en direction des 28000 points. La configuration pourrait se maintenir dans une phase de consolidation légitime comprise entre 28000 et 29000 points.

Suspendue aux évolutions des négociations commerciales sino-américaines, la Bourse de Hong Kong a continué de progresser en février, Trump ayant décidé de reporter la fin de la trêve suite aux discussions constructives entre les deux camps. L'optimisme est toutefois retombé après les propos du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, sur le fait que la Chine et les Etats-Unis étaient encore loin de conclure un accord. De plus, le ralentissement de l'économie chinoise (inflation et indice manufacturier en repli) ainsi que l'escalade des tensions entre les deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan, ont pesé sur la tendance haussière des indices asiatiques.Du côté des variations sectorielles, les valeurs financières se distinguent à la hausse (+4% pour le secteur), à l'image de China Life Insurance (+12%) et de Aia Group (+11%), qui se retrouvent sur le podium des meilleures performances mensuelles, juste après Sunny Optical Technology (+21%). Ces performances s’inscrivent dans une avancée globale de l'indice de 2.5% sur la même séquence temporelle.Techniquement, les moyennes mobiles 20 et 50 jours, orientées à la hausse, ont permis au Hang Sang de conserver sa dynamique ascensionnelle et de venir tutoyer les 29000 points. Néanmoins, les cours entament un repli en forme de pullback, en direction des 28000 points. La configuration pourrait se maintenir dans une phase de consolidation légitime comprise entre 28000 et 29000 points.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.