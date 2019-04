Latéralisation des cours Envoyer par e-mail :

Après avoir bondi au début du mois suite à une série d'indicateurs macroéconomiques encourageants, la Bourse de Hong Kong a nettement ralenti la cadence sur fond d'escalade des tensions commerciales et des risques de dégradation de la conjoncture mondiale. Du côté des négociations sino-américaines, les représentants des deux puissances poursuivent leurs discussions, une fois à Pékin, une fois à Washington. Les investisseurs, qui attendent de voir un accord se sceller, réagissent pendant ce temps aux indicateurs au jour le jour. La récente baisse a d'ailleurs été provoquée par l'annonce du vice-gouverneur de la Banque centrale, d'une possible réduction de ses injections de liquidités dans l'économie.Sur un mois glissant, le Hang Seng s'adjuge 3.6%. Les services aux collectivités limitent leur progression à +0.1% et, à l'inverse du mois dernier, les valeurs financières se distinguent avec 4.5% de performances mensuelles. Néanmoins, ce sont les sociétés issues du secteur du commerce et de l'industrie qui composent le palmarès actions, à la hausse, comme à la baisse. A ce titre, Techtronic Industries (+18.3%), Galaxy Entertainment (+12.7%) et Sands China (+12.6%) montent sur le podium. Alors que les opérateurs télécoms China Mobile (-8.9%) et China Unicom (-6.4%) représentent les plus forts replis de l'indice compte tenu du retard pris dans la course mondiale à la 5G.Techniquement, en données journalières, les cours sont venus combler le gap de juin dernier (30250 points), avant de se replier et de revenir au contact de la moyenne mobile à 20 jours. Néanmoins, l'ensemble de ces moyennes sont orientées à la hausse et la configuration reste positive au-dessus de la ligne des 29 000 points. Une cassure, en clôture, fragiliserait davantage le schéma graphique actuel et ouvrirait la voie à une extension baissière en direction des 28500 points.

