Le Hang Seng devrait passer en mode attentiste

Du côté de la macroéconomie, l'indice PMI a reculé en décembre et en janvier, sous le seuil des 50, signe d'une contraction de l'industrie manufacturière. Les importations et exportations chinoises se sont également dégradées avec une croissance économique de +6.6% sur l'ensemble de l'année 2018, représentant le rythme le plus faible depuis 1990. Mais ces mauvaises statistiques économiques ont été reléguées au second plan, au profit des mesures de soutien à l'économie (baisse des impôts, hausse de la disponibilité du crédit, des investissements en infrastructure, etc.) et des perspectives encourageantes sur le plan du commerce international. En effet les propos optimistes de Donald Trump affirmant que les négociations "se passent très bien" et qu'il y a de grandes chances" pour qu'un accord soit signé avant le 1er mars, ont rassuré les investisseurs.



Du côté des variations sectorielles, tous les compartiments ont profité de la hausse depuis ce début d'année. L'immobilier se distingue particulièrement, avec près de 12% de performances, alors que les services aux collectivités, à l'inverse, ne progressent que de 3%, traduisant un regain d'intérêt pour les actifs risqués au détriment des valeurs défensives.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.