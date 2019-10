Le contexte politique accroit la volatilité Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 04/10/2019 | 16:17

Les manifestations qui ont débuté à Hong-Kong en mars dernier ainsi que l'incertitude sur l'issue du conflit commercial Chine/Etats-Unis font vaciller l'indice depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, le Hang Seng peine à retrouver une réelle dynamique et subit cette instabilité de plein fouet. Depuis septembre, l'indice a cédé 2.61%, fortement pénalisé par la contreperformance du secteur immobilier comme en témoignent le repli des promoteurs Wharf Real Estate (-9%), Henderson Land (-6.6%) ou encore Hang Lung Properties (-6.5%). Au sein de cet environnement difficile, quelques valeurs ont tout de même performé. C'est le cas de la société de fabrication de voitures Geely Automobile (+8.4%) dont le titre a repris des couleurs après avoir été sanctionné par des résultats décevants quelques mois plus tôt. De son côté, Sunny Optical Tech a réagi positivement au report des tarifs douaniers sur certains produits. Graphiquement, en données journalières, l'indice suit une dynamique baissière. Il évolue en dessous de ses principales moyennes mobiles, continuant de se rapprocher de son support moyen-terme à 25 290 points. La volatilité demeure très élevée et un prochain test du support parait envisageable. Une cassure éventuelle pourrait dégrader l'actuelle configuration mais ne constitue pas le scénario privilégié à ce jour.

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.