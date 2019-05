Poussée de stress en Asie Envoyer par e-mail :

Sur les cinq dernières séances, l’indice décroche de 3.7%.

Dans ce contexte, peu de valeurs du Hang Seng résistent à la vague de prises de bénéfices. Sur cette période de référence, une poignée de titres arrivent à se démarquer comme Bank of China ( +2.2%) ou le fournisseur d’électricité CLP Holdings (+4.7%).

A l’inverse, certaines compagnies subissent la pression du courant vendeur à l’image de Tencent (-7.2%) ou encore Sunny Optical Technology (-13%), cette dernière étant particulièrement affectée par le dossier Huawei.



Graphiquement, en données quotidiennes, l’indice de Hong Kong confirme sa tendance à court terme négative. Le repli commence à prendre de l’envergure avec 2900 points perdus sur un seul mouvement.

Les moyennes mobiles redeviennent négatives et le prochain contact avec le support des 26860 points s’annonce crucial pour la tenue des cours. En effet, une cassure enverrait l’indice en direction des plus bas, de fin 2018, à 25000 points. A contrario, un rebond pourrait s’envisager jusqu’à 29000 points mais les obstacles pour y arriver s’annoncent coriaces.

