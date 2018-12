Reprise confirmée par la trêve sino-américaine Envoyer par e-mail :

Lors du G20 organisé en Argentine, le président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie et l'Arabie Saoudite allaient continuer à s'entendre sur une réduction de la production de pétrole. Cette nouvelle a permis aux valeurs énergétiques de progresser, à l'image de CNOOC et PetroChina, qui se placent en tête des meilleures performances de l'indice, au cours des cinq dernières séances. Le compartiment de l'immobilier se distingue également à la hausse, bénéficiant d'une note positive de JPMorgan sur le secteur. Seuls les services aux collectivités ont évolué en territoire négatif sur cette même période, témoignant du regain d'appétit pour le risque au détriment des valeurs défensives.



Graphiquement, le Hang Seng poursuit sa reprise technique amorcée fin octobre sur la zone des 24580 points. L'indice est parvenu à franchir le seuil des 26475 points et a clôturé proche des 27000 points, plage de convergence avec la moyenne mobile 100 jours. La relance devrait connaitre une extension vers les 28000 points. Il faudrait un retour sous 25850 points pour annihiler toute chance d'aller chercher, à moyen terme, la cible supérieure.

