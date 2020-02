Tentative de relance Envoyer par e-mail :

Le début d’année a vu une forte hausse de la volatilité sur les valeurs asiatiques, en particulier sur le Hang Seng. Les raisons sanitaires autour du coronavirus ont largement impacté le moral des investisseurs. Sur le mois de janvier, l’indice de Hong Kong a cédé plus de 5%. Parmi la cinquantaine de membres, trois seulement évoluent dans le vert, dont Tencent Holdings qui avance de 3%. Le géant de l’Internet complète son ascension graphique après les 20% de 2019. Techniquement, en données journalières, les cours viennent de trouver un point d’appui sur la ligne des 26 320 points, qui avait déjà servi de socle à une relance haussière. L’histoire peut se répéter sur la base de ce support pertinent, scénario qui pourrait attirer de nouveau, un courant acheteur.

Cet élan graphique devrait cibler la résistance des 27 560 points, voire par extension les 27 950 points, rempart solide pour bloquer le mouvement de reprise.

Patrick Rejaunier

