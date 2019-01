Un début d'année compliqué Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 02/01/2019 | 17:44





Dans ce contexte, seul le secteur des services aux collectivités a progressé (+3.8%), confirmant une forte aversion au risque et donc, la préférence pour les valeurs défensives. On retrouve à ce titre Hong Kong & China Gas (+18.8%, distribution de gaz) ou encore CLP Holdings (+14.7%, société d'électricité) au palmarès des plus fortes hausses de l'indice. Ce sont sans surprise, les sociétés du commerce et de l'industrie qui ont le plus souffert, telles que AAC Technologies (-66.8%, composants électroniques) et Geely automobile (-48.5%, fabrication et vente de voitures).



D'après les chiffres publiés en ce début d'année, l'économie chinoise montre des signes de ralentissement. L'indice PMI (indice des directeurs d'achat) a chuté en décembre 2018 à un rythme supérieur aux prédictions des analystes et est repassé sous le seuil des 50 (à 49.7) ce qui indique une contraction de l'activité économique.



Cette nouvelle a ainsi plombé la Bourse de Hong Kong pour cette première séance de l'année (-3%). En effet, le Hang Seng est repassé sous les 25850 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours, et a clôturé à 25130 points. Coincé depuis octobre dans une zone de consolidation horizontale, il devrait continuer à osciller entre 24600 et 26475 points, mais s'il franchit à la baisse les 24580 points (point bas d'octobre), un nouveau potentiel de baisse sera à envisager. Fortement pénalisée par la guerre commerciale avec les Etats-Unis, et malgré la trêve conclue fin novembre entre les deux présidents, la Chine a terminé l'année 2018 en net repli. Avec 9 mois sur 12 dans le rouge, le Hang Seng a finalement cédé 13.6% à 25845.7 points.Dans ce contexte, seul le secteur des services aux collectivités a progressé (+3.8%), confirmant une forte aversion au risque et donc, la préférence pour les valeurs défensives. On retrouve à ce titre Hong Kong & China Gas (+18.8%, distribution de gaz) ou encore CLP Holdings (+14.7%, société d'électricité) au palmarès des plus fortes hausses de l'indice. Ce sont sans surprise, les sociétés du commerce et de l'industrie qui ont le plus souffert, telles que AAC Technologies (-66.8%, composants électroniques) et Geely automobile (-48.5%, fabrication et vente de voitures).D'après les chiffres publiés en ce début d'année, l'économie chinoise montre des signes de ralentissement. L'indice PMI (indice des directeurs d'achat) a chuté en décembre 2018 à un rythme supérieur aux prédictions des analystes et est repassé sous le seuil des 50 (à 49.7) ce qui indique une contraction de l'activité économique.Cette nouvelle a ainsi plombé la Bourse de Hong Kong pour cette première séance de l'année (-3%). En effet, le Hang Seng est repassé sous les 25850 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours, et a clôturé à 25130 points. Coincé depuis octobre dans une zone de consolidation horizontale, il devrait continuer à osciller entre 24600 et 26475 points, mais s'il franchit à la baisse les 24580 points (point bas d'octobre), un nouveau potentiel de baisse sera à envisager.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.