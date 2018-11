Un élan de reprise technique Envoyer par e-mail :

Du côté des valeurs, après avoir fortement corrigé, le géant de l'informatique Tencent a rebondi sur les deux dernières semaines et se place au palmarès des meilleures performances (+15.3%), devant Galaxy Entertainment (casinos et jeux) et Sun Hun Kai Properties (immobilier). D'ailleurs, c'est le secteur immobilier qui se place en tête des plus fortes hausses sectorielles.



Graphiquement, le Hang Seng poursuit sa reprise technique amorcée fin octobre sur la zone des 24580 points. L'indice a tenté de franchir les 26475 points, niveau proche de la moyenne mobile à 50 jours, et a atteint, en séance, la cible des 27000 points, plage de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours, avant de retomber comme un soufflet. Nous visons les 28000 points en cas de dépassement de cette zone et les 25000 points en cas de retournement du

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED -4.16% 48.4 -20.79% HANG SENG -0.85% 26431.2 -10.95% NASPERS LIMITED -2.57% 2820 -19.57% TENCENT HOLDINGS LTD -1.40% 310.4 -23.88%

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018

