Bourses asiatiques: optimisme à Tokyo et en Chine continentale, Hong Kong baisse

Tokyo (awp/afp) - Les grandes Bourses asiatiques ont nettement progressé lundi, un indicateur chinois meilleur que prévu ayant largement éclipsé les tensions sino-américaines, sauf à Hong Kong qui a fini en recul, sur fond de craintes persistantes concernant la progression locale du Covid-19.

Après six séances de baisse consécutive, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a rebondi de 2,24% à 22.195,38 points, tandis que l'indice élargi Topix a progressé de 1,78% à 1.522,64 points.

Les investisseurs à Tokyo ont été surtout encouragés par la baisse du yen face au dollar et par les gains à Wall Street vendredi.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a pris 1,75% à 3.367,97 points et celui de Shenzhen encore davantage (+2,6% à 2.315 points), dans la foulée d'une nouvelle accélération de l'activité manufacturière en Chine en juillet, selon un indice indépendant publié lundi.

Shanghai et Shenzhen ont ainsi fait peu de cas des nouvelles menaces de l'administration Trump, qui a promis dimanche des décisions dans les prochains jours contre TikTok et d'autres applications liées à des entreprises chinoises, dont les logiciels poseraient divers risques pour la sécurité nationale américaine, selon Washington.

En revanche l'indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé en retrait de 0,56% à 24.458,13 points, alors que le territoire continue d'enregistrer plus de 100 nouveaux cas de Covid-19 par jour, contraignant les autorités locales à multiplier les restrictions. Les résultats semestriels décevants du géant bancaire HSBC ont également pesé.

Du côté des valeurs

SEVEN & I HOLDINGS DÉRAPE APRÈS UNE MÉGA-ACQUISITION: le géant japonais des supérettes de proximité Seven & i Holdings (7-Eleven) a lâché 4,8% à 3.052 yens, après avoir annoncé un accord pour acquérir la chaîne américaine de stations-service Speedway pour 21 milliards de dollars, un prix jugé élevé par les investisseurs. Seven & i Holdings va mettre la main sur environ 3.900 boutiques Speedway, jusqu'à présent propriété de l'américain Marathon Petroleum, ce qui va significativement renforcer sa présence aux Etats-Unis.

LE RACHAT DE ARM (SOFTBANK GROUP) PAR NVIDIA SERAIT EN BONNE VOIE: selon plusieurs médias, les pourparlers entre le géant américain des puces et cartes graphiques Nvidia et SoftBank Group seraient à un stade avancé pour le rachat de Arm, fabricant britannique de microprocesseurs acquis par SoftBank Group en 2016 pour 32 milliards de dollars, et les deux parties viseraient "un accord dans les prochaines semaines". Le titre SoftBank Group a grimpé de 5,1% à 6.932 yens.

HSBC EN SOUFFRANCE: le géant bancaire britannique HSBC, très présent en Asie, a lâché lundi 4,43% à la Bourse de Hong Kong, après avoir annoncé un bénéfice semestriel en chute de 77%, sous l'effet cumulé de la crise du coronavirus et de l'aggravation des tensions sino-américaines.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait de nouveau face au dollar après 09H00 GMT, à raison d'un dollar pour 105,66 yens contre 105,83 yens vendredi à 21H00 GMT. Mais le yen avait nettement reflué en fin de semaine dernière face au billet vert, tombé précédemment sous la barre des 105 yens.

La monnaie japonaise grimpait aussi face à l'euro, lequel valait 124,35 yens contre 124,65 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne reculait un peu face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1765 dollar contre 1,1778 dollar vendredi.

Les cours du pétrole déclinaient lundi, face à l'accélération persistante de la pandémie dans le monde: après 09H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,39% à 39,71 dollars et celui du baril de Brent londonien baissait de 1,15% à 43,02 dollars.

afp/al