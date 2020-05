TrackInsight: Forte collecte pour les actions hongkongaises

Les ETFs exposés aux valeurs hongkongaises ont enregistré une forte collecte ce mardi 26 mai avec $ 328 millions injectés dans les 28 ETFs inclus dans ce segment. Pour être précis, la plupart des investissements se sont dirigés vers les ETFs répliquant l’indice Hang Seng en devise locale, pour 85% des flux totaux. Il s’agit de la plus forte collecte journalière depuis avril 2019 alors que le marché action vient de s’effondrer suite à l’annonce de Pékin qui souhaite mettre en place une loi visant à contrôler la sécurité de la ville. Cela a eu pour effet de déclencher de nouveaux affrontements entre les protestants pro-démocrates et les forces de police dans les rues de Hong Kong. Hier, ce segment a progressé de près de 2% et a ainsi repris un peu de couleur. Sur les 30 derniers jours, la perte s’élève à 3,28%, portant la performance cumulée en 2020 à -15,78%. Ce segment représente $ 19,6 milliards d’actifs sous gestion.

