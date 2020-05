TrackInsight: Le marché action à Hong Kong touché par la crise politique avec la Chine

Les valeurs hongkongaises ont connu leur pire séance depuis juin 2015 avec une perte de près de 6% pour l’indice Hang Seng ce vendredi 22 mai. Cela fait suite à l’annonce du gouvernement chinois qui souhaite imposer une loi au sujet de la sécurité nationale à Hong Kong qui intensifierait sa présence au sein de la région semi-autonome et qui soulève des craintes sur le futur de la ville en tant que pôle financier mondial. Cela a ainsi déclenché un mouvement de protestation et des affrontements entre les manifestants pro-démocratie et les autorités. Les investisseurs surveillent également de près les tensions entre la Chine et les États-Unis qui pourraient indirectement impacter l’activité à Hong Kong. Le segment dédié aux ETFs exposés aux actions hongkongaises sur TrackInsight regroupe 28 ETFs qui ont perdu 5,59% en moyenne vendredi dernier. Leur performance cumulée en 2020 est de nouveau proche de ses niveaux les plus bas enregistrés en mars, à 17,64%. Malgré cette chute, l’activité sur le marché primaire reste calme. Ce segment a attiré $ 959 millions d’actifs via le marché primaire en 2020, portant le montant total des actifs sous gestion à $ 18,8 milliards.

