Montre toujours de la fragilité

Dans le sillage de Wall Street et de l'Europe, les technologiques et le compartiment de l'automobile ont particulièrement souffert, à l'image de AAC Technologies (-14.6%), Geely Automobile (-13.6%), ou encore Tencent (-7.5%).

Seul le secteur des services aux collectivités s'est distingué à la hausse (+0.93%) au cours des cinq dernières séances, tiré par le producteur et distributeur d'électricité China Resources Power Holdings, qui a bénéficié d'une hausse de la production nette totale de ses centrales électriques.



Graphiquement, l'indice hongkongais a fortement corrigé depuis mi-juin, et amorce une reprise technique depuis fin octobre sur la zone des 24580 points. Une première cible haussière a été atteinte vers 26475 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours, qui suscite quelques dégagements. En cas de dépassement de cette zone, on pourra viser les 27000/27500 points, plage de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours.

