Hannover Re : Jefferies relève son opinion

06/08/2020 | 15:16

Jefferies relève son opinion sur Hannover Re de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours passant de 137 à 165 euros, soulignant qu'il s'agit du groupe qui 'connait la plus forte croissance parmi les réassureurs européens avec le profil de risque le plus bas'.



'Nous saisissons l'opportunité créée par la décision de la direction d'établir une réserve Covid-19 typiquement prudente (608,5 millions d'euros) pour relever notre opinion, avec une cible P/E 2021 de 15 fois (contre 13 fois)', indique le broker.



