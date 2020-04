Hannover Rückversicherung : Fin prochaine de la phase de distribution ? 29/04/2020 | 12:03 achat En cours

Cours d'entrée : 145.5€ | Objectif : 169.9€ | Stop : 134€ | Potentiel : 16.77% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Hannover Rückversicherung et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 169.9 €. Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 146.3 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Sous-secteur Réassurance immobilière et domestique Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG -15.96% 18 927 MUENCHENER RUECKVERSICHERUN.. -19.39% 32 193 EVEREST RE GROUP, LTD -35.11% 9 038 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. -23.92% 6 579 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.. -6.15% 1 509 WATFORD HOLDINGS LTD. -49.92% 249

Données financières (EUR) CA 2020 23 909 M EBIT 2020 1 589 M Résultat net 2020 1 073 M Trésorerie 2020 2 851 M Rendement 2020 3,85% PER 2020 15,7x PER 2021 13,3x VE / CA2020 0,61x VE / CA2021 0,55x Capitalisation 17 462 M Prochain événement sur HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG 06/05/20 Q1 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 137,86 € Dernier Cours de Cloture 144,80 € Ecart / Objectif Haut 18,8% Ecart / Objectif Moyen -4,79% Ecart / Objectif Bas -30,2% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Jean-Jacques Henchoz Chief Executive Officer Torsten Leue Chairman-Supervisory Board Roland Helmut Vogel Chief Financial Officer Herbert K. Haas Member-Supervisory Board Erhard Walter Schipporeit Member-Supervisory Board