Hannover Rückversicherung : Une correction serait logique 21/01/2019 | 09:03 vente Stop atteint

Cours d'entrée : 125.4€ | Objectif : 118€ | Stop : 127€ | Potentiel : 5.9% L'action Hannover Rückversicherung a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt et revient à des niveaux intéressants dans le cadre d'une stratégie vendeuse.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 118 €. Graphique HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 115.5 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 125.3 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 125.3 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.